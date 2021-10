Galo FA, Cruzeiro FA, Golden Lions e Nova Serrana Forgeds estão na disputa da Liga MGFL Hinova 2021 O confrontos serão em novembro no primeiro torneio de alto nível do futebol amaricano no Brasil desde o iníciod a pandemia de Covid-19

Com o retorno de outros esportes como o futebol, vôlei e atividades paralelas, o futebol americano também recebeu o aval para retornar aos campos. Com a paralisação por conta da Covid-19, os jogos deixaram saudades para os amantes da bola oval que viram a pandemia paralisar todas as atividades relacionadas ao esporte no país. Em Minas Gerais, já existe data de retorno das atividades sendo no próximo dia 6 de novembro, sábado, a primeira partida pela Liga MGFL (Minas Gerais Football League) Hinova que ocorrerá no interior do estado. O outro duelo que definirá o segundo semifinalista acontecerá no dia 7 de novembro, domingo.

Galo FA x Golden Lions

A abertura da competição ocorrerá em Pará de Minas, no Estádio do Guarany (equipe local), às 15 horas no próximo dia 6 (sábado). Quem atuará será uma das principais equipes brasileiras, o Galo F.A. que já foi detentor da maior série invicta do esporte no Brasil, sendo 44 vitórias, interrompidas apenas em um clássico ocorrido em 2019 contra o João Pessoa Espectros, outra grande equipe brasileira.

O adversário da vez, é o Golden Lions, outra equipe atuante da capital mineira que busca crescer no cenário vencendo um dos grandes favoritos. A equipe conta com jovens talentos e tem um reforço que já atuou pela equipe sendo o WR Gabriel Cene que atua pelo Paraná HP mas estará emprestado a equipe para disputa da competição mineira.

Cruzeiro FA x Nova Serrana Forgeds

Já a segunda semifinal, ocorrerá no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte às 16 horas no dia 7 de novembro (domingo). Nesta partida, teremos o confronto entre o Cruzeiro FA que retorna as atividades depois de ter abandonado a modalidade.

E a equipe de Nova Serrana, cidade da região metropolitana da grande B.H; o N.S. Forgeds. A equipe celeste conta com a chegada de um dos grandes jogadores no cenário nacional, Igor Mota que atuou pelo Sada Cruzeiro em 2017, volta a reencontrar a equipe mineira neste desafio. Os Forgeds contam com jogadores vindos da seletiva e alguns velhos conhecidos que atuam na equipe desde a criação. A equipe vem sendo uma das principais mineiras, fora da grande B.H e promete um jogo acirrado contra os times da capital.

A Grande Final

A decisão ocorrerá no dia 15 de novembro, no Sesc Venda Nova onde também ocorrerá a disputa pelo terceiro lugar no dia 13/11. O local durante a partida contará com outras atividades na parte externa ao campo como food truck e apresentações musicais, além de atrativos para que o público leigo no esporte possa participar e entender um pouco mais sobre o que acontece dentro das quatro linhas. A liga busca atrair a comunidade para o jogo e transformar os curiosos em fãs do esporte que vem crescendo de forma exponencial no cenário brasileiro.

