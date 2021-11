Galo FA confirma favoritismo, supera o Cruzeiro FA e leva o título da Liga MGFL Hinova O alvinegro dominou amplamente a partida e não deu muitas chances para a Raposa na final do 1ª torneio após o início da pandemia, Placar de 40 a 3 a favor do Galo

Nesta segunda-feira de feriado, 15 de novembro, foi em ritmo de domingão na capital mineira. Mas, não faltou emoção. No Sesc Venda Nova tivemos o grande confronto entre as duas potências do futebol americano mineiro. Galo FA e Cruzeiro FA se enfrentaram em uma tarde quente, onde as duas equipes vieram na intenção de vencer a partida e se tornar campeão em cima do rival local. O jogo trouxe 300 torcedores a loucura nas arquibancadas enquanto os jogadores se doavam entre as quatro linhas por cada jarda. O alvinegro se impôs e vendeu o duelo por 40 a 3.

A partida começou quente, com a equipe do Galo FA já iniciando os trabalhos ”a todo vapor”. Logo no primeiro drive a equipe fez questão de pontuar, passe de 16 jardas do QB Yair Marquez encontrando na endzone o WR Victor Vilaça para inauguração do placar, e com o chute extra feito, 7×0. O troco pela equipe celeste veio na sequência com boas alternações de passe e corrida a equipe do Cruzeiro foi avançando, mas falhou no momento final ao tentar entrar na endzone. O time se contentou com o Field Goal e o 7×3 estava no placar.

Daí em diante, a equipe alvinegra decidiu dominar a partida em todas as partes do campo. Na sequência das jogadas o Galo decidiu aumentar o placar e conseguiu encontrar outro touchdown com mais um belo passe do QB Yair Marquez acertando precisamente o WR Marcelo “Pokemon” Mattos que fez uma bela recepção e anotou. O placar começava a se esticar e o objetivo cruzeirense ia ficando distante.

Enquanto o jogo rolava, o ataque do Cruzeiro ia tentando se desvencilhar da forte defesa alvinegra. Sem sucesso, o excesso nas tentativas de passes seguidos resultou em interceptações da defesa do Galo FA para cima do QB Talon Roggasch que não teve vida fácil nesta segunda-feira.

Das três interceptações sofridas pelo lançador do Cruzeiro FA, uma foi impactante para o resultado onde o LB Ryan David conseguiu a pick-6 e aumentou a vantagem dos alvinegros. Com o jogo 20×3 a partida ia tomando um rumo e o título ia aos poucos se aproximando.

O Cruzeiro FA não conseguiu retomar o controle da partida, e desta forma o Galo foi avançando. O jogo aéreo atleticano continuava funcionando durante as tentativas, e quando menos se esperava a bola voou mais uma vez, desta vez ela percorreu por 72 jardas até as mãos do WR Marcelo “Pokemon” Mattos que anotou seu segundo touchdown da tarde. Em seguida, a equipe do Galo foi dominando e o Cruzeiro FA não sabia reagir. Com várias jogadas alternadas entre corridas e passes, o jogo corrido apareceu e anotou o quinto TD com Marcos Gheller para duas jardas adentro da endzone.

Placar apontando 33×3 e a cada segundo a missão cruzeirense parecia mais impossível, e como o que está ruim ainda pode piorar, piorou. Ainda deu tempo de o QB Erick Mendonça – que é o reserva – lançar para a endzone encontrando o WR Erick D’Paula. Ponto extra convertido, e chegamos ao placar final em 40×3. Vitória para o Galo FA que levantou a taça da liga MGFL Hinova edição 2021, competição que abriu a temporada pós-pandemia em solo mineiro.

