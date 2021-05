Galo é procurado pelo Santos por Nathan e Gabriel, mas nem quis abrir negociações com o Peixe O time paulista consultou a situação da dupla para reforçar o seu elenco

O Atlético-MG disse não a duas consultadas do Santos por jogadores do seu elenco. O Peixe fez sondagens sobre as situações do zagueiro Gabriel e do meia Nathan para reforçar o elenco do alvinegro praiano.

Todavia, o Galo não quis nem abrir negociações, pois considera a dupla importante para compor o seu elenco, dado ao intenso calendário atleticano em 2021, que exigirá peças de reposição em vários momentos do ano.

O interesse na dupla foi veiculado pelo GE e UOL, e confirmado pelo L!, sobre a tentativa de negociações, ambas negadas pelo time mineiro.

Gabriel terá papel ainda mais relevante na equipe atleticana, pois com as convocações de Junior Alonso para a seleção paraguaia, o jogador deverá ser utilizado mais vezes por Cuca.

Já Nathan, que foi comprado junto ao Chelsea no ano passado por 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) ainda busca espaço com Cuca, mas seu desempenho em 2020, o credencia a ter mais um voto de confiança da equipe alvinegra.

