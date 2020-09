Galo consegue alvará e seu estádio está liberado para ser erguido A Arena MRV está com toda a documentação em dia e as obras de edificações do estádio atleticano já podem ser construídas

O Atlético-MG conseguiu toda a documentação necessária para dar início às obras de edificação da Arena MRV, seu estádio, que tem previsão de entrega para 2022.

O Galo obteve o alvará e agora o torcedor irá ver o sonho do clube sendo erguido, com a construção do estádio em si. Desde que iniciou os trabalhos, o time mineiro estava trabalhando no terreno e agora poderá iniciar a parte de estrutura da arena.

A Secretaria de Política Urbana de Minas Gerais validou o alvará, que tinha sido emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas faltava a confirmação pelos órgãos estaduais, que deixaram o estádio alvinegro com tudo liberado para seguir o curso das obras.

Depois da terraplanagem, com movimentação de terra interna, o Galo irá iniciar a próxima etapa, que é a de fundação e contenção, prevista para começar em novembro.

A “cara” do estádio com a construção civil da estrutura está prevista para o início do ano que vem, com o alvará liberado pode manter o cronograma de trabalho.

