Galo avalia situações de Victor, Hyoran e Tardelli, que terão seus contratos encerrados em fevereiro Os vinculos iriam até dezembro de 2020, mas como o Brasileiro foi estendido , os acordos foram ampliados até o fim do campeonato

O ano de 2020 ficou para trás, mas a temporada de futebol ainda não acabou e o Atlético-MG tem três situações para resolver em seu elenco: a situação dos contratos do meia Hyoran, do atacante Diego Tardelli e do goleiro Victor, que encerram os vínculos com o Galo em fevereiro, no fim do Brasileiro.



Confira os detalhes da situação do trio

Victor, que está no clube desde 2012, perdeu a posição de titular e virou o terceiro goleiro, aos 37 anos. A indefinição do seu destino é que ele possui salário elevado e um novo vínculo teria de ter uma negociação salarial e do tempo de vínculo, pela idade mais avançada.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

E MAIS:

Já o caso de Tardelli é complexo, pois ele jogou pouco em 2020 e ficou cinco meses se recuperando de uma lesão séria no tornozelo. Ele não teve como mostrar seu rendimento à Sampaoli. Somente na reta final do Brasileiro que o treinador poderá contar com o atacante, que também é veterano(35 anos) e ainda está longe do melhor da sua forma física.

A questão de Hyoran depende do Galo querer seguir com o jogador. Ele foi emprestado pelo Palmeiras com o time mineiro tendo a opção de compra ao fim do empréstimo. A equipe mineira ainda avalia se permanecerá com o meia, que teve altos e baixos na temporada.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também