Galliani tentará assumir vaga de Berlusconi no Senado

ROMA, 26 JUL (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou nesta quarta-feira (26) que Adriano Galliani será o candidato da coalizão de Giorgia Meloni para a vaga de Silvio Berlusconi no Senado.

O empresário de 78 anos, que atualmente é o CEO do Monza, era amigo de confiança e braço direito do ex-primeiro-ministro italiano, falecido em junho.

“Vou propor ao secretariado nacional do Força Itália e aos aliados o nome de Adriano Galliani como candidato ao colégio senatorial de Monza. Em seu nome encontrei o consentimento convicto da família Berlusconi”, escreveu Tajani em suas redes sociais.

A escolha, que deverá ocorrer no fim de outubro, será feita no colégio eleitoral do distrito de Monza, no norte da Itália, onde Berlusconi foi eleito em 2022.

Galliani foi executivo-chefe do Milan de 1986 até 2017 e deixou a equipe junto com Berlusconi quando o ex-premiê vendeu o clube para o chinês Li Yonghong. (ANSA).

