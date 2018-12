Gallardo festeja 3º lugar do River Plate: “Merecíamos fechar ano com uma vitória”

A conquista do título, ou pelo menos a disputa da final do Mundial de Clubes da Fifa, não veio, mas o técnico Marcelo Gallardo era só alegria neste sábado depois da goleada do River Plate por 4 a 0 sobre o Kashima Antlers, do Japão, que garantiu ao time argentino o terceiro lugar na competição realizada nos Emirados Árabes Unidos. O treinador queria muito encerrar o ano com uma vitória.

“A equipe merecia terminar o ano com uma vitória. Fica esse sabor doce para nós. Terminamos o ano jogando de uma maneira muito mais solta, esperando voltar para casa, nos encontrarmos com nossa torcida, esperando as férias. É um final muito feliz para o nosso ano”, afirmou Gallardo na entrevista coletiva no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi.

Neste domingo, a delegação do River Plate desembarcará em Buenos Aires e fará uma enorme festa com a sua torcida no estádio Monumental de Nuñez. A comemoração será pelo título da Copa Libertadores conquistado contra o rival Boca Juniors, no último dia 9, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. De lá, a equipe seguiu direto para os Emirados Árabes Unidos.

“O fim do ano nos dá muita felicidade porque, na verdade, apesar deste tropeço aqui (derrota nas semifinais do Mundial para o Al Ain), não podemos pedir mais. Seríamos muito injustos se pedíssemos mais, se não nos conformássemos com o que conseguimos (título da Libertadores), que foi muito forte, foi muito emotivo”, completou o técnico.