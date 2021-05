Galisteu conta como descobriu traição após encontro em padaria

A apresentadora Adriane Galisteu contou nesta sexta-feira (21), em um vídeo no Youtube, como descobriu que estava sendo traída em um relacionamento anterior. Ela afirmou que ficou desconfiada após encontrar uma conhecida em uma padaria.

“Ela me deu um abraço como se fosse minha melhor amiga. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse: ‘Ô, Galisteu’. Eu disse: ‘Oi’. Pensei que ela ia pedir uma foto, né? E ela: ‘Se valoriza’. Eu disse que não tinha entendido e ela repetiu: ‘Se valoriza (…) seu namorado estava com a gente. Está lá com umas amigas minhas'”, contou Adriane.

Depois de conseguir mais informações com a mulher, Galisteu foi até a festa onde o então namorado estava. “Passou o nervoso, passou a raiva, passou a tristeza. Passou tudo. Parece que caiu a ficha e eu voltei a ser quem eu era. Parece que naquele momento Galisteu voltou para o corpo e eu falei: ‘Quer saber? Toca para casa’. Tirei todas as coisas que pertenciam ao cidadão, coloquei bem naqueles sacos de lixo de não sei quantos litros, pretos, amarrei, levei na portaria e um beijo”, afirmou.

