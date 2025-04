Galípolo: uma das melhores coisas que presidente do BC pode fazer é dar condições a servidores

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 2, que o chefe da autarquia precisa dar condições para que os servidores possam trabalhar. Ele fez um breve discurso na abertura de um evento em comemoração aos 60 anos da autoridade monetária, em Brasília.

“Estando aqui já há dois anos nesta casa, eu tenho a mais absoluta convicção que uma das melhores coisas que um presidente do Banco Central pode fazer é dar as condições e não atrapalhar para que os servidores possam entregar tudo o que eles vêm entregando à sociedade”, disse Galípolo.

As declarações do presidente do BC ecoam um discurso feito por ele na terça-feira, dia 1º. Na Câmara dos Deputados, Galípolo defendeu que é necessário garantir as condições para que os servidores possam trabalhar, ponderando que os recursos e o arcabouço legal do BC não cresceram com a mesma velocidade das transformações no Sistema Financeiro Nacional (SFN), que criaram novas obrigações para a autarquia.

O presidente do BC aproveitou o discurso para agradecer pelo apoio que vem recebendo na autarquia.