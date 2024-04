Galípolo: Sucessão não é tema para diretor de Política Monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 21:21 Para compartilhar:

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 4, que a sucessão na presidência da autarquia não é tema para ele tratar. “Sucessão não é tema para diretor de política monetária”, disse Galípolo.

Ele foi incitado a comentar fala feita ontem pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, em defesa da realização da sabatina do seu sucessor ainda neste ano para não correr o risco de o comando da autarquia ter de ser ocupado por um interino, já que seu mandato termina em 31 de dezembro, quando o Senado estará em recesso.

Segundo Campos Neto, até mesmo um diretor na presidência interina precisaria ser sabatinado pelo Senado. Para Galípolo, Campos Neto “está exercendo o cargo na plenitude”.

“Não vejo a fala do Campos Neto como antecipação da sucessão. Campos Neto mais alertou questão técnica sobre sabatina neste ano. Indicação de diretor e presidência do BC é do presidente da República”, afirmou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias