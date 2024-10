Galípolo: é super importante que BC esteja disponível a conduzir seu avanço institucional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 12:39 Para compartilhar:

Ao lado do autor da PEC 65, que dá autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), o diretor de Política Monetária do BC e indicado à presidência da instituição a partir de 2025, Gabriel Galípolo, defendeu nesta terça-feira que a autarquia esteja disponível para conduzir seu avanço institucional. “É superimportante que o Banco Central esteja disponível e toda a instituição tem de disponibilizar e discutir seu avanço institucional”, disse, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado,

Galípolo afirmou considerar que o avanço institucional é algo relevante para ser discutido hoje. “É necessário a gente dar as condições necessárias para que as pessoas possam trabalhar. Não só com o serviço remuneratório delas, mas da infraestrutura necessária, e entendo que hoje está se discutindo muito mais o formato que vai se dar essa discussão de uma evolução institucional”, defendeu.

O diretor disse concordar com o senador Sergio Moro (União-PR) sobre a importância também de o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ter a infraestrutura necessária para a função que desempenha.