Galípolo diz que momento é de desafios para quem faz política monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 13:26 Para compartilhar:

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o momento é desafiador para que gere a política monetária. “Estamos em quadra histórica com bastante desafio para quem faz gestão de política monetária dada a dificuldade de encontrar as correlações esperadas que costumamos aprender no livros de economia”, afirmou.

Participante de seminário do programa de pós-graduação em Economia da Universidade de Brasília (UnB) nesta sexta-feira, ele buscou destacar as mudanças nas avaliações de parâmetros, como o mercado de trabalho.

O diretor de Política Monetária do Banco Central disse ainda que as questões ambientais devem ser cada vez mais incorporadas às discussões dessas instituições. “O que preocupa é se os eventos serão mais recorrentes”, comentou.

De acordo com ele, há uma discussão no mundo sobre se o tema deve ser incorporado aos mandatos do BC. “O BC do Brasil vem incorporando essas análises de políticas públicas e leva em consideração a questão da sustentabilidade, mas o debate sobre a questão ambiental vai crescer”, previu.