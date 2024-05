Galípolo: Brasil tem vantagens comparativas e competitivas na transição verde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 19:41 Para compartilhar:

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, falou nesta segunda-feira, 27, sobre o alinhamento da autoridade monetária brasileira com a agenda de transição para a economia verde. Segundo ele, o Brasil, que tem uma das matrizes energética mais limpas do mundo, terá um custo bem menor que os demais países para fazer essa transição.

“O Brasil tem vantagens comparativas e competitivas na transição verde”, disse Galípolo, não deixando também de frisar a contribuição que a reforma tributária dará ao processo para a transição verde.

Galípolo lamentou os prejuízos materiais e, especialmente, humanitários causados pela enchente no Rio Grande do Sul e emendou que existem custos escondidos por trás da forma como se produz hoje no Brasil e no mundo, como as tragédias climáticas, por exemplo.