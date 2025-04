Galípolo aproveita entrevista com Loyola para defender condições para BC exercer funções

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, aproveitou uma entrevista com o ex-chefe da autarquia Gustavo Loyola, publicada nesta quinta-feira, 10, para defender novamente a garantia de condições para que os servidores da autoridade monetária possam exercer as suas funções, especialmente diante das transformações no sistema financeiro.

“O êxito que o Banco Central teve ao longo de todas essas gestões promoveu uma série de revoluções no mercado financeiro, que mudou muito, e que talvez a gente não tenha conseguido fazer, na mesma proporção, dar as condições e o arcabouço institucional, legal, financeiro e orçamentário para que o Banco Central possa acompanhar”, disse Galípolo.

O presidente do BC afirmou que o desafio é “preservar a excelência em um ambiente ainda mais desafiador”.