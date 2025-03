Galípolo: alta de juro visa escassez do dinheiro para preservar poder de compra

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, explicou ontem à noite o porquê de a autoridade monetária continuar elevando os juros, num movimento aparentemente antagônico ao interesse da sociedade, que neste momento comemora o crescimento do PIB, a baixa taxa de desemprego e o aumento da renda no País. Neste contexto ele voltou comparar a autoridade monetária àquele “cara chato da festa”, que no melhor momento da brincadeira manda baixar o volume do som e reduz o chope para evitar que as coisas passem dos limites.

Galípolo explicou que um dos papéis do BC é garantir o poder de compra da moeda e que a injeção de renda na economia, por mais desejável que seja, pode levar a um nível de inflação que mais à frente vai corroer o poder de compra das pessoas.

“É estranhíssimo, mas o Banco Central é esse sujeito que fica preocupado quando você fala que o emprego está crescendo muito rápido, que a atividade econômica está crescendo muito rápido e que estamos em pleno emprego”, disse o presidente do Banco Central. Ele acrescentou que para o BC, o crescimento no poder aquisitivo das pessoas “não pode ser a ponto de que a oferta e abundância de dinheiro se desfaça em um processo inflacionário que reduza o poder aquisitivo”.

Arrancando risos da plateia, Galípolo disse que quase sempre o presidente do Banco Central não é um sujeito simpático e que os aplausos que recebera ao ser apresentado pelo reitor da Zumbi dos Palmares, José Vicente, certamente seriam menos efusivos no final de seu mandato.

Desde dezembro do ano passado, último mês da gestão de Roberto Campos Neto, a taxa básica de juros foi aumentada em 3 pontos porcentuais, para 14,25% ao ano, sendo que destes 3 pontos, 2 foram dados na gestão de Galípolo, que assumiu em janeiro deste ano a presidência do BC.

Ao término da última reunião, feita no dia 19 deste mês, o comunicado que se seguiu sinalizava para a continuidade do aperto monetário, ainda que com aumento da Selic em magnitude menor do que o das últimas três reuniões do colegiado.

“Mas por que o BC é o chato da festa? Porque ele é o sujeito que está preocupado em defender o poder aquisitivo e conduzir a escassez. Quando sobe a taxa de juros, ele está tentando transformar o dinheiro em algo mais escasso para que não perca valor, e ao não perder valor as pessoas não percam poder aquisitivo”, afirmou o banqueiro central.

Galípolo disse ainda que apesar de ser “esse cara chato”, o dinheiro guarda uma quantidade de sutilezas que afasta o BC e os economistas da lógica que as pessoas gostariam que fosse explanada.

“O Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do BC, que participa das nossas reuniões do Copom, o momento mais importante que nós temos na política monetária, sabe que tem arte no processo de decisão para além de números (…) porque tem uma reflexividade. Eu estou lidando com agentes que são outras pessoas e a opinião das pessoas sobre o que elas acham que vai acontecer importa. Não estou olhando para astros que se movimentam e não têm conhecimento de que estou olhando para eles”, disse ao se dirigir a Aquino que o acompanhava na noite da sexta-feira, 28.

De acordo com Galípolo, no âmbito das decisões de política monetária existe um processo de construção de convicções em que mesmo os números precisam, para ter algum tipo de aceitação, serem acreditados.