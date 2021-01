Galiotte revela desejo de contar com Dudu em junho, mas não garante retorno do atacante em junho Ídolo da torcida palmeirense, o jogador está emprestado ao Al-Duhail e pode ser adquirido em definitivo pelo clube do Catar

Na última segunda-feira (04), o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, concedeu entrevista à Rádio Transamérica e esclareceu diversos pontos acerca de sua gestão no Palmeiras e da atual temporada do Verdão, incluindo o possível retorno de Dudu em junho, quando se encerra o empréstimo do atacante ao Al-Duhail, do Catar.

Galiotte não escondeu o desejo de contar com o atleta ao longo de 2021, mas deixou claro que a situação não é tão simples e que não depende exclusivamente do Palmeiras:

– Em junho, o Al-Duhail tem a possibilidade de adquirir o Dudu em definitivo. Isso não depende do Palmeiras. Se eles pagarem, compram os mais dois anos de Dudu. É uma decisão que não cabe ao Palmeiras. É óbvio que nós gostaríamos do retorno dele – disse o presidente.

Galiotte também afirmou que o jogador deu sua palavra garantindo seu retorno ao Palmeiras, porém a questão é que não há certeza se realmente acontecerá em junho:

– O Dudu garantiu que um dia ele volta. A gente não sabe quando. Mas que ele volta, ele garantiu.

Presente no início da campanha do título paulista de 2020, Dudu fez um post em suas redes sociais na última quinta-feira (31), vestindo a camisa do Verdão e posando com a medalha e a faixa de campeão estadual. O Palmeiras repostou a foto em seu Twitter.

Galiotte aproveitou para valorizar o atual elenco e descartar novas contratações para a reta final da atual temporada:

– Não vamos fazer nenhuma contratação até o término da temporada. Foi esse grupo que lutou, que brigou e que enfrentou vários desafios. Tivemos uma série de problemas no elenco. É com esse grupo que chegamos até as finais e é esse grupo que vai até o fim.

Sonho antigo da torcida palmeirense, o nome de Hulk ganhou forças no Verdão novamente na reta final de 2020, após o atacante brasileiro decidir não renovar seu contrato com o Shangai SIPG, da China. Outro nome que rondou os horizontes alviverdes nas últimas semanas foi o do atacante espanhol Diego Costa, que rescindiu contrato com o Atlético de Madrid. Galiotte finalizou comentando sobre o tema:

– O Palmeiras é uma equipe muito grande e tem envergadura para grandes aquisições. Temos fontes de recursos consistentes e o melhor patrocínio da América do Sul. Com responsabilidade, no momento certo, podemos contratar sim. Ainda estamos sem público, com redução de uma série de receitas, que provavelmente ainda não vão acontecer esse ano.

