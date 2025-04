Galeria: veja imagens do velório do papa Francisco, iniciado nesta quarta-feira

O velório do Papa Francisco iniciou nesta quarta-feira, 23, e marca um evento histórico entre os rituais do Vaticano. A previsão é de que o caixão seja fechado apenas na sexta-feira, mas a cerimônia já acumulou mais de 20 mil pessoas na Praça de São Pedro durante o primeiro dia de funeral.

Freiras, bispos e funcionários do Vaticano foram os primeiros a se despedir do pontífice. Além deles, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, também se encontraram com o corpo.

Confira as fotos da solenidade: