Galeria de craques: veja quem são os maiores ídolos da história nos 100 anos do Cruzeiro

As páginas imortais do Cruzeiro Esporte Clube teve diversos craques e ídolos que ajudaram a construir os 100 anos o clube azul, completados neste 2 de janeiro de 2021. Selecionamos nomes de todos os tempos que estão no panteão de lendas da Raposa. Veja os nomes na galeria acima.

