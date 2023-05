Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 22:03 Compartilhe

Após evitar a derrota contra o ABC, na Copa do Brasil, Everton Galdino voltou a brilhar na vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, neste domingo, por 2 a 1. Poucos minutos após entrar em campo na Arena Pantanal, o atacante decidiu um jogo truncado a favor do Tricolor no Campeonato Brasileiro e anotou o segundo gol dos visitantes, que se provou decisivo ao fim da partida.







+ É na terça! Veja os times e regras para o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2023

Já depois do apito final, Galdino celebrou o resultado e o gol marcado. No entanto, preferiu não falar sobre uma possível titularidade, mesmo após dar conta do recado saindo do banco mais uma vez. No meio de semana, no duelo da Copa do Brasil contra o ABC, o atleta já havia evitado a derrota ao marcar o tento de empate.

+ Próximos jogos do Grêmio: veja calendário, datas, horários e onde assistir às partidas

– Muito feliz, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de ter marcado gol, a gente precisava dos três pontos fora de casa, vamos buscar sempre os três pontos. Feliz de ter entrado de novo e de ter ajudado. Isso (ser titular) é com o professor, ele que decide os 11 melhores. Eu vou estar sempre à disposição.

+ Ronald, do Grêmio, admite ‘sonho realizado’ com convocação para Mundial Sub-20 na Argentina

O gol foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo, logo após Renato Portaluppi acionar Galdino no lugar de Vina — autor do primeiro tento. O ex-Ceará abriu os trabalhos aos nove da primeira etapa, enquanto Marllon igualou momentaneamente a contagem cerca de 20 minutos depois.

+ Presidente do Grêmio descarta volta de Luan: ‘Preciso de atletas competitivos’

A vitória deixou o Grêmio na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em três jogos disputados, mesma pontuação de Fluminense e Cruzeiro — que levam vantagem no saldo de gols. No próximo domingo, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino pela quarta rodada da competição, novamente às 18h30 (de Brasília).







E MAIS:

E MAIS:







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias