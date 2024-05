Galatasaray conquista Campeonato Turco pela 24ª vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/05/2024 - 16:10 Para compartilhar:

O Galatasaray conquistou o Campeonato Turco pela 24ª em sua história neste domingo (26), prolongando a seca do segundo colocado, o arquirrival Fenerbahçe, que não vence o torneio há uma década.

Depois de derrotar o Konyaspor por 3 a 1 na 38ª e última rodada, o Galatasaray termina a temporada com 102 pontos, um recorde.

Os ‘Leões’ de Istambul sonhavam em selar o título em casa há uma semana diante do Fenerbahçe, mas o clássico entre os dois maiores clubes do país terminou com a vitória dos visitantes por 1 a 0, o que adiou a definição do título para a rodada final.

Liderado pelo atacante argentino Mauro Icardi, que balançou as redes duas vezes neste domingo e terminou o campeonato como artilheiro com 25 gols, o Galatasaray também se classificou diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Outros destaques da equipe na temporada foram o volante uruguaio Lucas Torreira, o meia belga Dries Mertens e o atacante turco Baris Alper Yilmaz.

Os dirigentes do Fenerbahçe, que não vence o a liga nacional desde 2014, denunciaram decisões injustas da arbitragem em várias ocasiões ao longo do campeonato.

