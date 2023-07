Galatasaray acerta com PSG contatação em definitivo de Mauro Icardi

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2023 - 18:57 Compartilhe

O atacante argentino Mauro Icardi, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Galatasaray na temporada passada, assinou em definitivo com o clube turco, anunciou nesta sexta-feira (28) o PSG em seu site, sem especificar a duração do contrato nem as condições da transferência.

“Emprestado ao Galatasaray em setembro de 2022, Mauro Icardi teve uma temporada de sucesso marcando 23 gols em 26 jogos contando todas as competições, e conquistou o título de campeão turco”, explicou o time parisiense no comunicado.

O atacante de 30 anos se consolidou como um dos líderes do time de Istambul, ao lado dos uruguaios Fernando Muslera e Lucas Torreira.

Icardi, que tinha contrato com o PSG até junho de 2024, foi emprestado ao Galatasaray em setembro passado, após dois anos decepcionantes no clube da capital francesa.

Na próxima temporada ele vai dividir o ataque com o marfinense Wilfried Zaha, ex-artilheiro do Crystal Palace, e com o congolês Cédric Bakambu, ex-jogador do Villarreal. Ambos assinaram com o Galatasaray no final de julho.

