Galã da TV nos anos 1990, ator trabalha como corretor de imóveis por falta de convites para novelas

O ator Roberto Bataglin, 61 anos, deu uma guinada na vida profissional após ter vivido anos de glória na televisão, e foi até galã entre os anos 1980 e 1990, com atuações em várias novelas da Globo. Sem convites para novas produções, atualmente ele trabalha como corretor de imóveis, no Rio de Janeiro.

O talento do ator foi revelado ainda adolescente no teatro, na clássica montagem de “Capitães de Areia”, de Jorge Amado. A partir de então, foi viver o auge como galã, emendado vários trabalhos na televisão, entre eles as novelas “Sassaricando” (1987), “Lua cheia de amor” (1990), “A próxima vítima” (1995) e “Vila Madalena” (1999).

“Trabalho na corretagem com meus imóveis, construindo, vendendo, alugando… Reformo, construo do zero. Agora mesmo estou reformando uma cobertura no Recreio. Dou um ‘upgrade’ no imóvel para vender ou alugar depois. Gosto de mexer com construção. Meu avô, pai do meu pai, era do meio”, disse o ator em entrevista ao podcast Papagaio Falante, no final do mês passado.

Pai de três filhos, Bataglin contou durante o bate-papo que os convites para trabalhar como ator foram diminuindo ao longo dos anos. Apesar de ter sentido a necessidade de buscar outros caminhos profissionais, ele diz ter orgulho do seu currículo.

“Muito cedo parece que os atores não têm mais nada para oferecer. Começou a cair a procura. Não tenho vergonha de falar disso. No exterior, os atores com a minha idade continuam bombando. Comigo foi mudando aos poucos. Vai diminuindo a intensidade do trabalho. Eu não parava de trabalhar. Tenho orgulho do meu currículo, trabalhei com grandes atores”, declarou ele.

