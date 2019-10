Gal melhor ao vivo

A prova do intérprete se dá diante de um público real. Asssim a cantora Gal Costa comemora 50 anos de carreira solo, com o álbum duplo “A Pele do futuro ao Vivo” (Biscoito Fino), em CD, DVD e streaming. Com o carisma a habitual, revisa a carreira e apresenta novidades. Das 24 canções, 13 são inéditas. O espetáculo foi gravado no Tom Brasil, São Paulo, é dividido em três atos: ditadura militar, folguedos populares e canções de sofrência, com direito ao sucesso “Cuidando de longe”, de Marília Mendonça.