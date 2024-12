Gal Gadot passou por cirurgia para remover coágulo no cérebro em reta final de gravidez

Gal Gadot, 39, usou suas redes sociais para contar que foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de um coágulo no cérebro quando estava grávida de oito meses da quarta filha, Ori, nascida em março. “Em fevereiro, durante o meu oitavo mês de gravidez, fui diagnosticada com um enorme coágulo de sangue no meu cérebro. Durante semanas, eu tive dores de cabeça dolorosas que me deixaram de cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética que revelou a terrível verdade”, escreveu ela em uma postagem no Instagram e no X, antigo Twitter.

Segundo a atriz de Mulher-Maravilha, ela foi internada às pressas para passar pela cirurgia, que foi um sucesso. Ori, quarta filha de Gadot com o marido Jaron Varsano, “nasceu naquele momento de incerteza e medo”, quando ela ainda se recuperava da cirurgia na cabeça.

“Essa jornada me ensinou muito. Primeiro, que é vital ouvir o nosso corpo e confiar no que ele nos diz. Dor, desconforto ou mesmo mudanças sutis geralmente carregam um significado mais profundo, e estar em sintonia com seu corpo pode salvar vidas”, escreveu Gadot, como um alerta para outras mães que possam passar pela mesma situação. “Eu não tinha ideia que três em cem mil mulheres grávidas na faixa etária de mais de 30 anos são diagnosticadas com Trombose Venosa Cerebral [desenvolvimento de coágulos no cérebro].”

Na mesma postagem, Gadot agradeceu à equipe do hospital em que foi internada, celebrando a equipe médica pelas “semanas de cuidados dedicados” durante sua internação. “Hoje, estou completamente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi devolvida.”

“Partilhar isto não é para assustar ninguém, mas para fortalecer. Se pelo menos uma pessoa se sentir obrigada a tomar medidas em prol da sua saúde por causa desta história, terá valido a pena compartilhar”, concluiu a atriz.

Gadot atualmente se prepara para o lançamento de Branca de Neve e os Sete Anões, remake em live-action do primeiro longa animado da história da Disney. O filme tem estreia marcada para 20 de março de 2025.