Gaia Gozzi será madrinha de parada LGBT+ em cidade na Itália

NAPOLES, 15 MAI (ANSA) – A cantora e compositora ítalo-brasileira Gaia Gozzi foi anunciada como a madrinha da edição de 2025 do “Napoli Pride”, evento que celebra a diversidade sexual e de gênero, além de defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, no próximo dia 5 de julho.

“Gaia representa uma geração livre, fluida, consciente e profundamente conectada aos temas dos direitos humanos e civis”, explica Diego Di Flora, diretor artístico do “Napoli Pride”, enfatizando que todos estão “felizes e honrados” em tê-la como madrinha.

De acordo com o italiano, “sua sensibilidade artística e humana, seu apoio constante à comunidade LGBTQIA+ e seu jeito livre e verdadeiro a tornam uma madrinha perfeita para esta edição do Napoli Pride, que será uma celebração do amor, dos direitos e da beleza das diferenças”.

Gaia será a protagonista do grande desfile e do momento final no palco do Star Show, em um dia que celebra o orgulho, a diversidade e o amor em todas as suas formas.

“Estou extremamente feliz e animada por ser madrinha do Napoli Pride. Não poderia ter escolhido um lugar melhor para celebrar o amor e a liberdade do que Nápoles”, celebrou a ítalo-brasileira.

Para Gozzi, o município napolitano “é, entre outras coisas, a cidade mais brasileira que temos na Itália e culturalmente rica em diversidade”. “Então, para mim, poder celebrar um momento tão especial junto com a população mais generosa que conheço será uma grande festa, ou melhor, um grande baile, ou melhor, um grande carnaval”.

O Napoli Pride 2025 será realizado no próximo dia 5 de julho, no coração da cidade, com um percurso que unirá cidadãos, ativistas, associações e artistas em uma marcha coletiva pela igualdade.

O desfile começará na Piazza Municipio e terminará na Piazza Dante, onde será realizado o último StarShow, com a apresentação de Gaia e muitos outros artistas convocados para a ocasião pelo diretor artístico. (ANSA).