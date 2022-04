Gaia Gozzi e ucraniana fazem dueto pela paz em jogo da Juve

TURIM, 3 ABR (ANSA) – Poucos minutos antes do pontapé inicial da partida entre Juventus e Inter de Milão, neste domingo (3), as cantoras ítalo-brasileira Gaia Gozzi e a ucraniana Kateryna Pavlenko, vocalista da banda Go_A, fizeram um dueto pela paz no Allianz Stadium.

Os jogadores dos dois times e os três árbitros se reuniram ao redor do círculo central para escutar as artistas cantarem a música “Imagine”, de John Lennon. Gaia e Kateryna receberam longos aplausos após o término do show.

“Pensei na música ‘Imagine’ porque é um texto universal de esperança, que hoje também é ensinado nas escolas para aproximar as crianças dos valores da paz, fraternidade e tolerância. A música chega onde outras formas de arte não chegam: esperamos que esta mensagem de paz chegue a todo o mundo, recordando assim também os princípios fundamentais do esporte”, declarou o presidente da Lega Serie A, Lorenzo Casini.

A apresentação faz parte de uma série de iniciativas da Lega Serie A e dos 20 clubes italianos criada em prol da paz e em apoio ao povo ucraniano, devido à invasão russa.

Desta forma, a partir da 31ª rodada do campeonato, todos os capitães de cada time entrarão em campo usando uma faixa com a palavra “Paz”. Além disso, as crianças voltarão a entrar aos gramados, graças aos novos protocolos da FIGC. (ANSA)

Saiba mais