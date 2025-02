Gaia Gozzi e Toquinho levam ‘brasilidade’ ao palco de Sanremo

SANREMO, 14 FEV (ANSA) – A cantora Gaia Gozzi levou um pouco de “brasilidade” ao palco do Teatro Ariston, na noite desta sexta-feira (14), ao fazer um dueto com o artista Toquinho na 75ª edição do Festival de Sanremo.

Os dois interpretaram “La Voglia, la pazzia”, uma famosa canção de Ornella Vanoni, criando uma ponte musical entre a Itália e o Brasil que encantou a plateia.

A faixa está no álbum “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”, publicado em 1976 e criado em colaboração com Toquinho e Vinícius de Moraes, e representa um encontro extraordinário entre a canção italiana e a bossa nova brasileira.

“Tive a bênção de Ornella Vanoni”, declarou Gaia na sala de imprensa de Sanremo, sentada ao lado de Toquinho. “Meu coração vibra por poder interpretar ‘La Voglia, la pazzia’ com o autor e compositor original, um marco na música”.

Gaia disputa o Festival de Sanremo com a canção “Chiamo io chiami tu”, após seu grande sucesso de verão “Sesso e samba”, com Tony Effe. Aos 27 anos, ela diz ouvir “tudo, jazz, samba”, porque “música popular brasileira é improvisação e liberdade”.

Toquinho é um dos grandes nomes da mpb e também estará no novo álbum da ítalo-brasileira, intitulado “Rosa dei Venti”, que será lançado oficialmente em 21 de março pela Columbia Records/Sony Music Itália.

“É um prazer enorme estar aqui na Itália, pela quarta vez em Sanremo. Estou muito feliz de estar com uma linda representante da música italiana, meio brasileira, em uma nova atmosfera, um novo espírito para esses 50 anos de vida da peça gravada com Vanoni em 1975”, declarou Toquinho. (ANSA).