Gafisa tem prejuízo líquido de R$ 90,96 milhões no 2º trimestre

A Gafisa encerrou o segundo trimestre de 2023 com prejuízo líquido de R$ 90,96 milhões, alta de 200,8% sobre o prejuízo de R$ 30,24 milhões registrado no mesmo período de 2022. Também houve alta de 167,4% sobre o prejuízo líquido de R$ 34,02 milhões do primeiro trimestre deste ano.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gafisa totalizou R$ 30,86 milhões entre abril e junho de 2023, o que representa uma alta de 11,9% ante o registrado um ano antes. A margem Ebitda ajustada fechou o período em 10,9%, um aumento anualizado de 0,4%.

A receita líquida cresceu 8% no trimestre ano contra ano, somando R$ 284,23 milhões, informou a Gafisa no resultado financeiro divulgado há pouco.

A companhia encerrou junho de 2023 com R$ 422 milhões em caixa e disponibilidades, 20% a menos do que um ano antes. A dívida líquida ficou em torno de R$ 1,24 bilhão ao fim de junho deste ano, crescendo 22,96% sobre igual período de 2022, quando era de R$ 1,009 bilhão.

Estoque

A Gafisa encerrou o segundo trimestre de 2023 com estoque de R$ 2,035 bilhões, recuo de 17,7% sobre mesmo período de 2022, com a empresa citando a “forte performance nas vendas” para essa redução. Desse total, os empreendimentos de alto e médio-alto padrão correspondem a 81%.

