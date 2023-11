Gafisa tem prejuízo líquido de R$ 64,98 milhões do 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 21:23 Para compartilhar:

A Gafisa encerrou o terceiro trimestre de 2023 com prejuízo líquido de R$ 64,98 milhões, alta de 31,6% em relação ao prejuízo de R$ 49,36 milhões registrado no mesmo período de 2022. Porém, houve queda de 28,6% sobre o prejuízo líquido de R$ 90,96 milhões do segundo trimestre deste ano.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gafisa ficou negativo em R$ 375 mil entre julho e setembro de 2023, o que reverteu resultados positivos de R$ 30,86 milhões no trimestre anterior e de R$ 7,8 milhões no mesmo período de 2022. A margem Ebitda ajustada ficou negativa em 0,1%, frente a uma alta de 2,2% no terceiro trimestre de 2022.

A receita líquida caiu 24,4% no trimestre ano contra ano, somando R$ 265,67 milhões, informou a Gafisa no resultado financeiro divulgado nesta quinta-feira, 9.

A companhia encerrou setembro de 2023 com R$ 366,357 milhões em caixa e disponibilidades, 60,6% a menos do que um ano antes. A dívida líquida ficou em torno de R$ 1,3 bilhão ao fim do terceiro trimestre deste ano, crescendo 24,2% sobre igual período de 2022, quando era de R$ 1,047 bilhão.

Estoque

A Gafisa encerrou o terceiro trimestre de 2023 com estoque de R$ 1,840 bilhão, recuo de 29,6% sobre o mesmo período de 2022, com a empresa citando a “continuidade da estratégia de migração para o alto padrão” para essa redução. Do seu estoque, os empreendimentos de alto e médio-alto padrão correspondem a 81%.

