Gafisa reverte prejuízo anual com lucro líquido de R$ 19,8 mi no 1º trimestre

A Gafisa encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 19,836 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 34,024 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado exibiu um salto de 161,6% no comparativo anual, para R$ 96,374 milhões entre janeiro e março. Com isso, a margem Ebitda ajustada subiu 25,4 pontos porcentuais (p.p.) no período, a 38,0%.

Por outro lado, a Gafisa viu a receita líquida recuar 13,3% ante um ano atrás, para R$ 253,736 milhões.

No trimestre, a construtora e incorporadora gerou caixa de R$ 41,168 milhões, enquanto de janeiro a março do ano passado queimou R$ 231,924 milhões de seu caixa. A companhia encerrou março com dívida líquida de R$ 1,135 bilhão, reduzindo em 10,3% ante o montante reportado no primeiro trimestre de 2023.

Segundo a Gafisa, a queda é concentrada nas dívidas de projetos, que são pagas conforme os empreendimentos são entregues e a carteira de recebíveis repassada para as instituições financeiras. A empresa de construção civil diz que encerrou o primeiro trimestre deste ano “convicta do sucesso da estratégia de posicionamento no segmento de alto padrão”.

O portfólio de produtos da incorporadora está localizado nos principais bairros de São Paulo, com projetos nos bairros Itaim Bibi, Jardins e Moema, e no Rio de Janeiro, com foco nas orlas de bairros como Leblon, Ipanema, Arpoador e Barra da Tijuca.

Números operacionais

No primeiro trimestre do ano, a Gafisa registrou vendas líquidas de R$ 171,266 milhões, redução de 39,9% ante o apurado no mesmo intervalo de 2023.

Já o valor geral de vendas (VGV) entregue somou R$ 400,999 milhões nos primeiros três meses de 2024, salto de 149,1% ante um ano antes. O indicador de velocidade de vendas (VSO) bruto ficou em 13,6% no período, alta de 1,6 p.p. na base anual.

A Gafisa entregou três empreendimentos no primeiro trimestre, com um total de 142 unidades. A companhia tem 15 canteiros de obra, equivalente a mais de R$ 3 bilhões de VGV.