Gafisa registra prejuízo líquido de R$ 25,449 milhões no 1º trimestre

A companhia Gafisa reportou prejuízo líquido de R$ 25,449 milhões no primeiro trimestre de 2020. O valor representa queda de 45,39% na comparação com o prejuízo líquido de R$ 46,599 milhões de igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 14, em balanço enviado à CVM.

A empresa reportou ainda prejuízo líquido atribuído aos sócios da empresa controladora de R$ 25,462 milhões. O valor representa queda de 45,07% na comparação com o prejuízo líquido atribuído aos controladores de R$ 46,354 milhões em igual período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou positivo em R$ 4,109 milhões, ante Ebitda negativo de R$ 23 milhões de igual etapa do ano passado.

A receita da companhia fechou o trimestre em R$ 71,703 milhões. O resultado representa queda de 24,86% ante a cifra de R$ 95,421 milhões na mesma base de comparação.