Gafisa desiste de oferta de ações e fará aumento de capital privado de até R$150 mi

(Reuters) – A construtora Gafisa comunicou nesta sexta-feira que não seguirá com uma oferta pública primária de ações ordinárias com esforços restritos, optando por um aumento de capital privado, no valor de até 150 milhões de reais.

No final de setembro, a companhia disse que avaliava uma oferta de ações, mas que a realização da operação dependia de condições macroeconômicas e do mercado de capitais, entre outros fatores.

Em aviso aos acionistas também nesta sexta-feira, a Gafisa disse que poderão emitidas até 25.466.894 ações ordinárias, ao preço de 5,89 reais cada. A operação tem como valor mínimo 25 milhões de reais, correspondentes a 4.244.485 ações.

Na véspera, as ações da Gafisa fecharam a 6,58 reais.

“Os valores captados serão utilizados principalmente para capitalizar a companhia, permitir a aquisição de novos empreendimentos –sejam de empresas ou de terrenos–, equacionar dívidas e custear novos projetos a taxas menores”, afirmou.

Cada ação ordinária de emissão da companhia dará direito à subscrição de 0,40448766775261 nova ação no aumento de capital. Na hipótese de não exercício do direito de preferência, a possível diluição será de 32,08%, segundo a construtora.

(Por Paula Arend Laier)

