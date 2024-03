Gafisa: CVM decide que assembleia convocada pela Esh para 18/3 é irregular

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/03/2024 - 21:50 Para compartilhar:

Em mais um capítulo da briga societária que se arrasta há mais de um ano dentro da incorporadora, a Gafisa informou na noite deste sábado, 16, que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu que é irregular a convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) pelo fundo Esh Theta para a segunda-feira, 18. A decisão da CVM foi tomada nesta sexta-feira, 15.

No dia 15 de fevereiro, o Esh Theta publicou o edital de convocação da AGE para o dia 18 de março. A assembleia teria como pauta a troca da administração da Gafisa.

Contudo, a área técnica e o colegiado de diretores da CVM entenderam que a Gafisa já havia atendido ao pleito do Esh Theta ao chamar uma assembleia para 26 de abril. Assim, considerou a convocação do dia 18 de março irregular. O caso chegou à reguladora do mercado a pedido dos fundos Estocolmo e Ravello.

“O Colegiado, por unanimidade, acompanhando a manifestação da área técnica, deliberou pelo indeferimento do pedido de interrupção do curso do prazo de convocação da AGE da Gafisa, prevista para realizar-se em 18.03.2024, reconhecendo desde logo a irregularidade na sua convocação”, diz a decisão da CVM.

