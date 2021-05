Gafisa conclui aquisição do São Conrado Fashion Mall

A Gafisa informa que, em linha com a sua estratégia de investimentos, a Gafisa Propriedades concluiu a operação de aquisição de shoppings no Rio de Janeiro, com o fechamento da operação de aquisição do São Conrado Fashion Mall.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a Gafisa Propriedades será proprietária de 100% do FashionMall, e contando com um sócio minoritário no Jardim Guadalupe Shopping.

“A Gafisa Propriedades já iniciou os esforços para o turnaroud de ambos empreendimentos. A conclusão desta operação é mais um marco para a recente história da Gafisa Propriedades, e contribui para a história da Gafisa como companhia inovadora em busca de geração de valor para seus acionistas”, afirma.

A operação foi anunciada em novembro do ano passado, mas os valores não foram revelados.

Veja também