Gafisa: Cade aprova aquisição do Hotel Fasano e Studios da Even

A Gafisa informou que obteve nesta sexta-feira, 11, a aprovação do Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a aquisição do Hotel Fasano Itaim e de 32 Studios que pertenciam à Even Construtora. Em fato relevante, a companhia acrescenta que ainda há determinadas condições precedentes a serem finalizadas e todos estão empenhados para que “sejam cumpridas o quanto antes”. A operação foi anunciada em novembro.

A Gafisa define a operação “como mais um passo na direção da estruturação de sua nova unidade de negócios de gestão de propriedades para renda, diversificando o seu portfólio de ativos e receitas”.

