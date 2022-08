Gael Monfils anuncia que não vai disputar o US Open

AFP 17/08/2022 - 12:52 Compartilhe

O tenista francês Gael Monfils anunciou nesta quarta-feira que não vai disputar o US Open, que começa no dia 29 de agosto, devido a uma lesão no pé direito.

“Infelizmente, após os últimos exames realizados em meu retorno à Europa, não poderei jogar o US Open este ano”, explicou Monfils em sua conta no Twitter.

O francês, número 22 do mundo, sofreu a lesão na semana passada, durante a partida contra o britânico Jack Draper no Masters 1000 de Montreal, que terminou com seu abandono.

Monfils estava retornando às quadras no Canadá após três meses afastado. Depois do Masters 1000 de Monte Carlo, em Abril, ele sofreu uma lesão no calcanhar que o tirou de Roland Garros em junho.

