Gael García Bernal presidirá júri da Festa de Cinema de Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 17:50 Compartilhe

ROMA, 4 OUT (ANSA) – Gael García Bernal será o presidente do júri do Concorso Progressive Cinema, a mostra competitiva do Festival de Cinema de Roma, que ocorrerá entre 18 e 29 de outubro.

O ator, diretor e produtor mexicano estará acompanhado da diretora britânica Sarah Gravon; do diretor, roteirista e poeta finlandês Mikko Myllylahti; do ator e diretor francês Melvil Poupaud; e da atriz e diretora italiana Jasmine Trinca.

O concurso entregará prêmios nas seguintes categorias: Melhor Filme; Grande Prêmio do Júri; Melhor Direção; Melhor Roteiro; Prêmio Monica Vitti de Melhor Atriz; Prêmio Vittorio Gassman de Melhor Ator; e Prêmio Especial do Júri, entre as categorias fotografia, montagem e trilha sonora original.

A Festa de Cinema de Roma, sob a direção artística de Paola Malanga, é produzida pela Fondazione Cinema per Roma, presidida por Gian Luca Farinelli, e tem Francesca Via na direção geral.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias