‘Nunca me senti tão bonita e gostosa’, disse Gaby Amarantos, aos 43 anos

Aos 43 anos, Gaby Amarantos falou sobre autoestima em entrevista ao jornal “Extra”.

“Eu não me sinto madura, mas acho que tenho muita vivência. Eu me sinto muito jovem, cheia de vida. Nunca me senti tão bonita e gostosa como estou me sentindo hoje. Em comparação aos meus 18 anos, me sinto melhor de espírito, cabeça, corpo. Sinto que sou uma pessoa que não tem idade, sou de todos os tempos”, falou ela, que estreia como atriz na Globo como a personagem Emilia de “Além da Ilusão”.

