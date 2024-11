Gaby Amarantos se pronuncia pela primeira vez após separação: ‘Mais de um ano’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 19:55 Para compartilhar:

A cantora Gaby Amarantos se manifestou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com o fotógrafo inglês Gareth Jones, após 10 anos de união. Por meio de um vídeo publicado no Feed de seu Instagram, na tarde desta sexta-feira, 8, a artista fez revelações sobre a vida pessoal.

Gaby contou que ela e Gareth já não são um casal há mais de um ano e que não houve traição.

“Vocês sabem que eu não sou muito de falar da minha vida pessoal. Eu gosto mais quando as pessoas têm interesse pela minha música, quando eu ganho um prêmio, pela minha cultura. Mas às vezes é necessário arrancar alguns curativos e lidar com algumas coisas que estão machucando há muito tempo”, iniciou ela no vídeo.

Apesar de se abrir sobre a vida pessoal, a paraense preferiu não entrar em detalhes e agradeceu às mensagens de carinho que recebeu de fãs.

“É difícil para mim se abrir para falar desse assunto, mas como vocês acompanharam o meu relacionamento, eu cheguei a postar um pouco dele aqui nas redes pra vocês, então para acabar com as especulações também”, explicou ela.

Separação

“A gente já está separado, eu e Gareth, faz mais de um ano. Nós nos separamos no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, de 2023 e nesse processo gente, separação é uma coisa difícil, é uma coisa dolorosa, você tem ali um projeto com uma pessoa, de família. Eu imaginava que eu ia viver o resto da minha vida com ele e ele também”, desabafou a cantora.

Gaby Amarantos contou, ainda, que não pretendia expor o motivo da separação, mas fez questão de destacar que não houve traição.

“Só deixando claro que não houve traição alguma. Tem muito amor e respeito envolvido entre a gente. Ele é uma pessoa muito reservada. Para a gente realizar, que a gente ia se separar, levou muito tempo”, revelou.

Sobre o novo relacionamento do ex, Gaby disse que ela tomou conhecimento desde o início.

“Quando Gareth começou a se relacionar, eu fui a primeira pessoa a saber. Eu fiquei tão feliz por ele, porque tudo o que eu desejo pra eles é muito amor, felicidade, luz, que ele encontre o amor que ele tanto procura”, desejou ela, que agora está curtindo a solteirice.

“Eu estou bem, estou muito feliz. Desde que eu me separei eu estou podendo cuidar de mim, da minha saúde”, declarou.

