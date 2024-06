Gaby Amarantos rebate críticas por expor cliques de biquíni: ‘Meu corpo real’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 20:59 Para compartilhar:

A cantora Gaby Amarantos, 45 anos, recebeu críticas após publicar uma série de fotos de biquíni em seu perfil no Instagram, neste domingo, 15, e virou alvo de críticas sobre seu corpo. Logo em seguida, ela fez um desabafo e expôs os comentários maldosos que recebeu.

“A mãe do filhote de leão!”, escreveu a artista na legenda da primeira publicação em que aparece na praia fazendo poses de biquíni enquanto curte um dia de sol.

Em seguida a cantora publicou um vídeo em que rebate as críticas: “Gente, vim aqui para desabafar e para trazer essa reflexão. Por quê que toda vez que eu posto uma foto minha de biquíni ali num momento de autoestima, com o meu corpo que é real, as pessoas param de me seguir e me enchem de hate?”, questionou ela, lamentando a postura dos internautas.

“Se uma pessoa deixa de me seguir porque ela acha que a foto do meu corpo real feliz a incomodou, eu quero mesmo é que vá embora. Ela não entendeu nada sobre o meu trabalho e sobre o porquê eu estou aqui. Quando eu estou de roupa, falam que eu sou extravagante, exagerada. Quando eu estou de biquíni falam que eu estou me expondo e que eu não tenho vergonha na minha cara”, disparou ela.

“Eu não estou querendo ofender ninguém. Mas engraçado que quando é uma artista gringa que faz, aí ela é fashionista. Se é uma mulher branca que faz, aí ela vira ícone. Quando um homem posta uma foto de sunga, com a sunga marcando, com a sua garrafa pet ou com o seu pipo aparecendo, essas mesmas pessoas estão lá aplaudindo”, comparou.

“E sabe o que me entristece mais? É que são muitas mulheres que reproduzem esse discurso. Então, gente, para quem me segue aqui e ainda não entendeu que eu sou essa mulher livre, que preza pela sua liberdade, eu vou dizer para vocês: sinto muito, mas eu vou continuar postando a minha ‘rabazônia’, o meu corpo, sem ter vergonha dele, porque eu tenho muito orgulho de ser do jeito que eu sou. Eu cheguei aqui por conta desse orgulho. E sei que isso também inspira muitas pessoas e é a essas pessoas que eu quero agradecer o carinho e o apoio agora”, concluiu a artista.

