Gaby Amarantos realiza sonho de ser atriz de novela: ‘Me senti oprimida’

A cantora Gaby Amarantos estreia nas novelas em “Além da ilusão”, da Globo. Na trama, ele vive Emília, uma mulher humilde que sonha em se tornar uma cantora famosa do rádio.

“Desde criança eu sonhava em ser atriz, mas por muito tempo me senti oprimida pela falta de diversidade. Nenhuma atriz de TV tinha o corpo igual ao meu. Neste sentido, é muito importante ter mulheres negras e com diferentes tipos de corpos no ar. Me sinto orgulhosa de poder inspirar outras meninas. Quero continuar e poder cada vez mais fazer personagens poderosas”, disse, em entrevista ao jornal “O Globo”.

