Gaby Amarantos comemora ter eliminado 14 quilos e revela dieta: ‘Forte e saudável’

Gaby Amarantos, 45 anos, revelou que está encarando um novo estilo de vida com hábitos de alimentação mais saudáveis. No último domingo (10), a cantora usou a sua conta no Instagram para comemorar já ter conseguido eliminar 14 quilos.

Em uma carrossel de registros de biquíni e à beira da piscina, a artista contou que adotou a ‘alimentação biogênica’, um tipo de dieta que consiste em alimentos à base de grãos, leguminosas e de hortaliças germinadas.

“Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer ‘a xuca’ me faria tão bem. Sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza”, começou ela na legenda da publicação.

“Quero seguir forte e saudável pra poder TREMER e levar a música pop do Norte pelo mundo, minhas filhas. Mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!”, comemorou ela.

Enema é um dos procedimentos básicos da assistência de enfermagem que consiste na introdução de solução via sonda retal com a finalidade de eliminar toxinas ou resíduos.

