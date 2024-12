Gabriella Gáspar, mãe de suposta filha de Neymar, se pronuncia após prints vazados

Gabriella Gáspar, ex-modelo húngara que afirma ter uma filha com Neymar Jr., utilizou as redes sociais para se explicar sobre prints em que pedia dinheiro ao jogador e sobre o resultado do exame de DNA, para confirmação ou não da paternidade do brasileiro.

“Antes que todos pensem que estou me escondendo e desaparecendo, eu não faço isso. Gostaria de esclarecer estas conversas que têm sido divulgadas sobre mim”, afirmou a ex-modelo.

No início de dezembro, amigos próximos do jogador divulgaram supostas conversas da ex-modelo com o brasileiro. Nas mensagens, ela pede ajuda financeira ao atleta, não citando nenhum parentesco entre a garota. As informações são do portal LeoDias.

“Meu Instagram foi hackeado há alguns anos, não mandei mensagem para ninguém me ajudar em nada. Além disso, eu nunca mentiria sobre a vida de ninguém, e nem brincaria com a vida de ninguém”, disse.

“Na situação atual, estou pensando na minha filha. Por que seria bom arruinar as nossas vidas? Quem seria ‘inteligente’ o suficiente para pensar que eu menti sobre algo tão importante? Definitivamente não estou mentindo. O mais importante é que nunca fugi do teste de DNA, estávamos totalmente preparadas”, explicou.

Gabrielle finaliza dizendo que podem achar que ela está mentindo, mas que não precisa se explicar para ninguém. “Eu sei o que é verdade. Só me importo com a felicidade da minha filha. Jázmin tinha um grande sonho de jogar futebol, e eu concretizei isso.”