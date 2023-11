Gabriela Pugliesi se manifesta em apoio a Viih Tube e Eliezer após ataques gordofóbicos à filha do casal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 16:13 Para compartilhar:

A influenciadora Gabriela Pugliesi, 38 anos, saiu em defesa de Viih Tube, 23, e Eliezer, 33, após o casal ter recebido críticas na web direcionadas à filha, Lua Di Felice, de apenas sete meses de vida. A menina tem sido atacada nas redes com mensagens sobre sua aparência.

Indignada com os ataques, sobretudo por serem direcionados a uma criança, Gabriela compartilhou um texto de defesa. Porém, seus seguidores acreditaram que ela estaria se referindo ao seu filho, Lion, que acabou de completar um ano.

Na última terça-feira, 21, Gabriela publicou vídeo em seus Stories para reforçar o apoio e esclarecer que seu filho não estava sofrendo ataques. Ela aproveitou para expor que concordou com o casal de ex-BBBs por processar os autores dos comentários nas redes sociais.

“Postei essa mensagem, mas eu não estava me referindo ao meu filho, nunca recebi nenhuma mensagem ofensiva sobre ele. Isso não importa, porque depois que você é mãe, pelo menos comigo, você se coloca totalmente no lugar de qualquer outra mãe, e você pensa nas crianças de outra forma. Não importa se o filho é meu ou de outra pessoa, dói do mesmo jeito”, explicou a musa fitness.

Pugliesi destacou que existe diferença entre disparar ataques e emitir opinião: “Criticar a aparência física de alguém numa rede social, onde é a forma mais clara de incitar o ódio, já é inaceitável. Criticar a aparência física de um bebê/criança é repugnante, é cruel no último nível. Expressar essa sua ‘opinião’, que nada mais é do que a amargura do seu coração, para os pais da criança, é o fim de qualquer esperança que a gente possa ter na humanidade”, escreveu ela na mensagem que levou os seguidores a pensarem que ela se referia a seu filho.

Ainda no texto, a influenciadora lamentou a postura dos internautas que costumam culpabilizar as vítimas, alegando que o erro é da pessoa que se expõe.

“E o pior é usar como desculpa: ‘Ah, então para de mostrar a filha’. Como se isso fosse a causa desse ódio descabido. Dessa falta de noção, de escrúpulo dessa galera nojenta e infeliz. Não se fala da aparência de uma criança. A mãe da criança não quer sua opinião infeliz”, disparou ela.

“Vocês que têm coragem de falar mal de um bebê, eu sinto muito mesmo por terem um coração podre”, concluiu Pugliesi.

