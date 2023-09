Gabriela Pugliesi revela sexo de segundo filho: ‘Muito feliz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 23:55 Compartilhe

Gabriela Pugliesi usou o Instagram nesta sexta-feira, 1, para compartilhar com seguidores o sexo de seu segundo filho. A influenciadora fez uma espécie de “chá revelação intimista”, ao lado do marido, Túlio Dek, e do primeiro filho do casal, Lion, que está prestes a completar 10 meses.

Gabriela começa o vídeo mostrando sua coleta de sangue para o exame de sexagem fetal. Na sequência, a influenciadora conversa com a confeiteira responsável pelos doces da revelação, que explica: “Ga e Túlio, vocês vão abrir a caixa e vocês vão morder tudo o que tem dentro, até achar a cor.”

Na sequência, a família aparece sentada em um sofá e devorando os doces, até que Gabriela morde um com recheio azul. “É menino”, grita, empolgada. Os dois comemoram ao lado do bebê, que chegou a se assustar com os gritos do pai.

Juntos desde 2021, a influenciadora e o artista plástico anunciaram a segunda gravidez em agosto.

Veja:

