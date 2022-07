Gabriela Pugliesi revela quanto engordou em gestação

Esperando o seu primeiro filho, Gabriela Pugliesi chegou ao sexto mês de gestação. A influenciadora falou sobre as mudanças no corpo em conversa com seus seguidores no Instagram nesta terça-feira (26). Aos 37 anos de idade, ela contou que engordou nove quilos até o momento.







“Ganhei umas celulites também. E nunca me senti tão linda”, garantiu Pugliesi.

Outra pessoa quis saber se ela está com “medo de seu corpo não voltar” ao físico que tinha antes da gestação. “Não existe isso. Assim como não existe mágica. Existe força de vontade, dieta, treino. Tudo isso que fiz minha vida toda. Não sou abençoada geneticamente. Mas amo viver nesse estado de ‘disciplina’, porque virou orgânico. Inclusive, no pós-parto e pós-amamentação vai ser um estímulo para mim, um desafio. E eu adoro isso”, declarou a influencer.

Ela ainda disse que está amando estar grávida e ver seu corpo mudar. “Estou numa nova relação com ele. Sem cobrança, sem meta, só sentindo e vivendo. Nosso corpo é mágico. Vejo tudo isso como uma bênção. Medo eu tenho de doença. Corpo voltar ou não é apenas questão de tempo. Vamos viver uma fase de cada vez”, completou.

Pugliesi segue fazendo atividades físicas mesmo esperando o bebê, mas mudou a itnensidade e os tipos de exercícios. “Minha disposição de manhã é maravilhosa. […] Depois da semana 20, parei de fazer agachamento e exercícios que pressionam muito pra baixo”, explicou.