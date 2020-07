Gabriela Pugliesi revela estar mal por críticas após retornar ao Instagram

Gabriela Pugliesi retornou ao Instagram nessa semana, e nesta quarta-feira (22) publicou vídeos rebatendo as críticas que tem recebido após voltar à rede social. A influenciadora digital estava afastada desde o fim de abril, quando foi criticada por ter dado uma festa em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Eu sei que eu errei. Ninguém sente o que eu sinto”, disse ela, ressaltando também ter sido atacada depois de postar o vídeo desabafando sobre os dias difíceis que viveu. “Qualquer coisa que eu dissesse, iriam falar alguma coisa. Iriam criticar, jogar ódio, julgar. Pensei muito antes de falar, fazer vídeo”, seguiu.

“Eu, Gabriela, estou aprendendo com tudo isso. Mas, ontem e hoje, eu me vi em um estado em que não ficava faz tempo. E estou aqui para ser uma pessoa melhor. Eu preciso voltar à minha missão, focar no caminho que estava de autoconhecimento, amadurecimento e espiritualidade. Ficar lendo comentários de ódio mexe com a nossa energia e desestabiliza. Faz muito tempo que não ficava assim”, completou.

Erasmo Viana, marido de Pugliesi, e que marcou presença na polêmica festa, também se manifestou, e defendeu Gabriela. “As pessoas estavam só esperando ela voltar para relembrar tudo o que aconteceu e mandar mensagens de baixo calão, agressivas. Ela e eu somos muito fortes; já sofremos outros ataques, nada como esses, mas sabemos lidar com a situação. Mesmo assim, ela acaba sofrendo”, disse.

“Ninguém gosta de ser alvejado com críticas assim. É óbvio que ela errou, como todos nós erramos, mas nada anula a influência positiva que ela teve na vida de milhares de pessoas”, finalizou.

