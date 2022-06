Gabriela Pugliesi mostra barriguinha de grávida: ‘17 semanas’

Gabriela Pugliesi compartilhou com os seus seguidores como está sua barriguinha de grávida. A influenciadora espera seu primeiro filho, fruto do seu relacionamento com Túlio Dek. Na imagem, a influencer, que está com quatro meses de gestação, está sem calcinha, só de blusa, em frente ao espelho.

“17 semanas”, declarou Pugliesi, que está esperando um menino.





A influencer também fez uma caminhada, em que falou um pouco das coisas que está descobrindo sobre a gravidez. “Sei que muita gente sabe disso, mas eu não sabia, porque esse mundo gestacional é novo para mim. Tem umas curiosidades que eu acho tão lindas. Primeiro, quando a gente fica grávida fica completamente aérea. E isso tem um significado, porque é meio lógico. Segundo a medicina Ayurveda, que eu amo, é porque a gente cria ar, espaço, por isso o aérea” disse.