Gabriela Pugliesi e Erasmo se separam: ‘Cometi um erro grave’

Chegou ao fim o casamento de Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana. Após alguns dias de especulação na internet, o modelo confirmou a separação em um vídeo postado em seu Instagram Stories. No desabafo, Erasmo confessou que cometeu um erro grave.

“Alguns de vocês já viram que saíram notícias que eu e Gabi, a gente está se separando, e, infelizmente, é verdade. A gente está nesse processo de separação. Eu cometi um erro grave, me arrependi. A gente já conversou bastante. Mas, no momento, cabe a mim respeitar a decisão dela e deixar que o tempo cure qualquer ferida que ficou”, afirmou Erasmo.

Ele disse que se sentiu na obrigação de esclarecer a situação junto aos fãs. “Como pessoa pública, me sinto no dever de falar da minha vida particular porque tem pessoas que torcem por mim. Me sinto no dever de ser um pouco honesto e falar do que está acontecendo”, explicou.

“Mas, é isso, não preciso entrar em detalhes, são coisas que acontecem com qualquer casal. A gente sabe se resolver e está tendo uma conversa madura. Não fica ranço, até pela nossa história, pelo que a gente construiu junto. Mas, infelizmente, acontece”, desabafou. “A partir de agora, vocês vão ver o meu dia a dia de outra forma”, disse.

Eramos afirmou ter esperança de reatar a união. “Ainda tenho esperança de que a gente possa ficar junto um dia. Mas no momento é isso. Vida que segue”, explicou.

Gabriela e Erasmo casaram em Trancoso em abril de 2017. Eles estavam juntos desde 2015 e, no final do ano passado, ela admitiu que eles passavam por uma crise.

