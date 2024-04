Gabriela Morais é avisada que filho está com piolhos e vai buscá-lo na escola

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/04/2024 - 15:21 Para compartilhar:

A influenciadora Gabriela Morais (ex-Pugliesi), 39 anos, ficou surpresa ao receber um comunicado da escola do seu filho mais velho informando que a criança está com piolhos.

“Nem sabia que ainda existia”, brincou a musa fitness em seu Instagram, nesta quarta-feira, 24. Logo após ter sido alertada, ela foi buscar o pequeno Lion, de 1 ano e cinco meses, na escola.

Primeiro, ela cuidou dos cabelos do menino em casa e, depois, foi até um salão especializado na remoção de piolhos sem a necessidade de cortar os fios.

“A mãe não tem um segundo de paz. Eu estava aqui me vangloriando, falando que faz tempo que Lion não pega uma gripezinha, não está com tosse ou nariz escorrendo. Gente, ele está com piolho! Credo! Estou rindo, mas é sério”, divertiu-se ela em vídeos publicados nos Stories do seu Instagram.

Antes que pudesse receber críticas quanto à higiene, Pugliesi tratou de alertar.

“Antes que falem alguma coisa, acabei de saber pela diretora da escola que piolho gosta de cabeça limpinha, cabeluda, cabelo grosso, sedoso”, disparou ela, acrescentando que teve receio de também pegar.

“Estou toda me coçando só de imaginar! Agora é a saga do piolho. Quando o piolho morre ficam as lêndeas, que são os ovos do piolho. Paz não existe mais!”, concluiu a influenciadora.